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ВБ ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% к концу 2022г
11:35 08.06.2022 |
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз инфляции в Украине до 20% на конец 2022 года, тогда как апрельский прогноз предусматривал 15%, сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.
"Растет инфляционное давление... Таким образом, на данном этапе ожидается, что инфляция продолжит расти и может достичь 20% в декабре (против 15% в наших апрельских прогнозах)", – сказал Банерджи в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что рост инфляционного давления, в частности, обсусловлен необходимостью покрытия бюджетных потребностей в марте-мае за счет монетизации Нацбанка.
"Международные партнеры признали финансовые проблемы и выделили около $20 млрд на финансирование помощи Украине. Несмотря на эти значительные обязательства, сроки их погашения будут, по-прежнему, иметь решающее значение для удовлетворения текущих потребностей Украины", - отметил региональный директор ВБ.
При этом ВБ оставил неизменным прогноз падения ВВП Украины в 2022 году на уровне 44%.
"Но из-за длительной войны, когда в некоторых регионах Украины все еще длятся боевые действия, мы не можем быть уверенны в наших предварительных прогнозах относительно возобновления в среднесрочной перспективе", – отметил Аруп Банерджи.
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