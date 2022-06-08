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Ирландская Kingspan инвестирует 200 миллионов евро в кампус строительных технологий в Украине
10:42 08.06.2022 |
Ирландская компания Kingspan инвестирует 200 млн евро в строительство кампуса строительных технологий в Украине - оно будет разрабатывать решения для централизованного отопления.
Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.
Компания отмечает, что такое предприятие поможет удовлетворить быстро растущий спрос на энергоэффективные здания в Украине. Kingspan - компания с головным офисом в Ирландии, занимающаяся производством изоляционных строительных материалов и разработкой энергоэффективных строительных решений. Она присутствует более чем в 70 странах и трудоустраивает 19 тысяч человек в мире.
Ожидается, что объект будет полностью завершен в течение 5 лет. Kingspan назначил проектную группу для определения соответствующего места, вероятно, на западе Украины и поддерживает связь с украинским правительством.
Кампус производит передовые изоляционные изделия и решения для централизованного отопления. "Эти технологии являются центральными для неотложных усилий по декарбонизации глобальной построенной среды, отвечающей за 39% всех выбросов углерода, связанных с энергетикой", - говорят в компании.
"Эта инвестиция находится на перекрестке трех кризисов: климатического, энергетического и кризиса, вызванного войной России против Украины. Новый кампус строительных технологий внесет положительный вклад на всех трех фронтах, поддерживая Украину, когда она отстраивает свою экономику, удовлетворит спрос в Центральной и Восточной Европе на энергоэффективные здания и поможет Европе снизить зависимость от импорта нефти и газа", - заявил генеральный директор Kingspan Group Джин Муртаг.
5 апреля Kingspan объявил о завершении выхода с российского рынка и передал свой бизнес третьему лицу. Продукция Kingspan больше не доступна для продаж в России.
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