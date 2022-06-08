Финансовые новости
- |
- 08.06.22
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022г до 2,9%
09:09 08.06.2022 |
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в январе 4,1%, говорится в обзоре ВБ "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects).
По итогам 2021 год подъем мирового ВВП составил 5,7%.
Война РФ против Украины усугубила ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, и ускорила замедление темпов роста мировой экономики, говорится в обзоре.
Эксперты ВБ предупреждают о риске стагфляции, отмечая, что глобальная экономика уже вступила в фазу слабого роста и высокой инфляции.
Темпы роста мировой экономики, как ожидается, будут колебаться около уровня 2022 года в 2023 и 2024 гг., поскольку российская агрессия в Украине подрывает деловую активность, инвестиции, а также торговлю в краткосрочной перспективе, в то время как отложенный спрос сходит на нет, а бюджетные и монетарные стимулы сворачиваются, говорится в обзоре ВБ.
"Война в Украине, локдауны в Китае, проблемы в цепочках поставок и риск стагфляции сдерживают рост. Многим странам будет сложно избежать рецессии", - заявил президент группы ВБ Дэвид Малпасс.
Прогноз роста экономики США на текущий год понижен до 2,5% с 3,7%, на следующий - до 2,4% с 2,6%.
Экономика еврозоны, как ожидается, увеличится на 2,5% в 2022 году и на 1,9% в 2023 г. Прогнозы были ухудшены соответственно на 1,7 и 0,2 процентного пункта (п.п.).
Прогноз роста китайской экономики на этот год понижен до 4,3% с 5,1%, на 2023-й - до 5,2% с 5,3%.
Экономика РФ, согласно прогнозу ВБ, упадет на 8,9% в 2022 году и снизится на 2% в следующем году.
Прогноз динамики ВВП, мировой торговли и цены нефти (в %), изменения к январскому GEP (в процентных пунктах):
|Страна/регион
|2022г
|изм., п.п.
|2023г
|изм., п.п.
|2024г
|Мировая экономика
|2,9
|-1,2
|3,0
|-0,2
|3,0
|Развитые экономики:
|2,6
|-1,2
|2,2
|-0,1
|1,9
|США
|2,5
|-1,2
|2,4
|-0,2
|2,0
|еврозона
|2,5
|-1,7
|1,9
|-0,2
|1,9
|Япония
|1,7
|-1,2
|1,3
|0,1
|0,6
|Страны с формирующимся рынком и EM:
|3,4
|-1,2
|4,2
|-0,2
|4,4
|Китай
|4,3
|-0,8
|5,2
|-0,1
|5,1
|Россия
|-8,9
|-11,3
|-2,0
|-3,8
|2,2
|Турция
|2,3
|0,3
|3,2
|0,2
|4,0
|Объем мировой торговли
|4,0
|-1,8
|4,3
|-0,4
|3,8
|Изм. цены нефти Brent
|42,0
|35,0
|-8,0
|3,8
|-13,0
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|За ипотеку на уничтоженное войной жилье предлагают списать только проценты - в Раде зарегистрировали законопроект
ТОП-НОВОСТИ
|Всемирный банк одобрил допфинансирование Украины почти на $1,5 млрд
|Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата
|Все больше малого и среднего бизнеса возвращается к работе на фоне сокращения финрезервов – ЕБА
|Гетманцев, а не Шмигаль. Почему вдруг глава налогового комитета ВР главный по экономике
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд арестовал компанию кремлевского олигарха Молчанова
|Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022г до 2,9%
|Украина в мае отгрузила на экспорт более 1,7 миллиона тонн зерновых - Минагрополитики
|Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г до $107,37/барр., сохранило оценку на 2023г
|За ипотеку на уничтоженное войной жилье предлагают списать только проценты - в Раде зарегистрировали законопроект
|Украине нужна помощь для импорта до 6 млрд куб. м газа к отопительному сезону - глава «Нафтогаза»
Это интересно
|Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое
|Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
|Google запустила Google TV на iPhone