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Кабмин утвердил бездефицитный бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 2022 год
18:55 07.06.2022 |
Кабинет министров Украины утвердил сбалансированный и бездефицитный бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2022 год.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале, соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник.
В частности, предусмотрено, что доходы Фонда в 2022 году составят 19 333,5 млн грн, из них страховые взносы – 17 347,1 млн грн, и расходы соответственно – 19 333,5 млн грн.
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