Фонд соцстрахования выплатил украинцам 3,8 миллиарда пособий с начала войны

С начала войны больничные и декретные пособия от Фонда социального страхования получили 786,5 тыс. работающих украинцев, на это направлено 3,8 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Все виды пособий финансируются Фондом в полном объеме, однако есть задержка в сроках перечисления средств. Бюджет ФССУ состоит из доли в размере 9,57% от 100% единого взноса, уплачиваемого работодателями за каждого работника. Средства от доли ЕСВ системно поступают на счет Фонда, несмотря на военное положение, однако в настоящее время объемы поступлений не покрывают потребность в расходах на страховые выплаты и материальное обеспечение в полном объеме.

В то же время все поступления направляются на финансирование пособий в оперативном режиме - как только поступают средства на счет Фонда, они перечисляются в областные управления для проведения выплат.

В Фонде напомнили, что дата финансирования помощи напрямую зависит от даты принятия заявления-расчета, которую работодатель подает за больничным работника. Чтобы ориентироваться в отчетности состояния финансирования, необходимо уточнить у работодателя указанную дату (это дата получения третьей квитанции).