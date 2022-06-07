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Фонд соцстрахования выплатил украинцам 3,8 миллиарда пособий с начала войны
17:16 07.06.2022 |
С начала войны больничные и декретные пособия от Фонда социального страхования получили 786,5 тыс. работающих украинцев, на это направлено 3,8 млрд грн.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
Все виды пособий финансируются Фондом в полном объеме, однако есть задержка в сроках перечисления средств. Бюджет ФССУ состоит из доли в размере 9,57% от 100% единого взноса, уплачиваемого работодателями за каждого работника. Средства от доли ЕСВ системно поступают на счет Фонда, несмотря на военное положение, однако в настоящее время объемы поступлений не покрывают потребность в расходах на страховые выплаты и материальное обеспечение в полном объеме.
В то же время все поступления направляются на финансирование пособий в оперативном режиме - как только поступают средства на счет Фонда, они перечисляются в областные управления для проведения выплат.
В Фонде напомнили, что дата финансирования помощи напрямую зависит от даты принятия заявления-расчета, которую работодатель подает за больничным работника. Чтобы ориентироваться в отчетности состояния финансирования, необходимо уточнить у работодателя указанную дату (это дата получения третьей квитанции).
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