Кабмин выделил 250 миллионов на страхование грузовых перевозок в порты на Дунае

Кабинет министров выделил Министерству инфраструктуры 250 млн грн из резервного фонда госбюджета для обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом.

Как сообщает прессслужба Мининфраструктуры, средства будут храниться на условном счете хранения средств (эксроу-счет) и, в случае необходимости, будут использоваться для возмещения ущерба, причиненного в результате российской агрессии.

"Мы берем на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный склад для увеличения импортно-экспортных перевозок. Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии. Ожидаем, что благодаря этому мы сможем существенно нарастить объемы перевозок", - объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Воспользоваться таким механизмом смогут:

* владельцы и/или операторы подвижного состава, находящегося на территории Украины и допущенные к обороту железными дорогами пути европейского стандарта (1435 миллиметров);

* фрахтователи, операторы и/или владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, которые находятся в акватории украинских портов в Дунайском регионе и ходят под флагом Украины или под флагами иностранных государств.

В министерстве добавили, что сейчас завершается работа над согласованием всех деталей механизма финансового обеспечения.

Напомним, что с 26 апреля российские военные несколько раз обстреливали мост через Днестровский лиман в Одесской области. Мост является важной артерией области и обеспечивает железнодорожное и транспортное сообщение с Измаильским, Болградским и Белгород-Днестровским районами и ведет к румынской границе.