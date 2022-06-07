Финансовые новости
- |
- 07.06.22
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмин выделил 250 миллионов на страхование грузовых перевозок в порты на Дунае
16:46 07.06.2022 |
Кабинет министров выделил Министерству инфраструктуры 250 млн грн из резервного фонда госбюджета для обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом.
Как сообщает прессслужба Мининфраструктуры, средства будут храниться на условном счете хранения средств (эксроу-счет) и, в случае необходимости, будут использоваться для возмещения ущерба, причиненного в результате российской агрессии.
"Мы берем на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный склад для увеличения импортно-экспортных перевозок. Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии. Ожидаем, что благодаря этому мы сможем существенно нарастить объемы перевозок", - объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Воспользоваться таким механизмом смогут:
* владельцы и/или операторы подвижного состава, находящегося на территории Украины и допущенные к обороту железными дорогами пути европейского стандарта (1435 миллиметров);
* фрахтователи, операторы и/или владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, которые находятся в акватории украинских портов в Дунайском регионе и ходят под флагом Украины или под флагами иностранных государств.
В министерстве добавили, что сейчас завершается работа над согласованием всех деталей механизма финансового обеспечения.
Напомним, что с 26 апреля российские военные несколько раз обстреливали мост через Днестровский лиман в Одесской области. Мост является важной артерией области и обеспечивает железнодорожное и транспортное сообщение с Измаильским, Болградским и Белгород-Днестровским районами и ведет к румынской границе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гетманцев, а не Шмигаль. Почему вдруг глава налогового комитета ВР главный по экономике
|Скандальная миссия Безуглой. Зачем ОП внедряет в армию «комиссаров»
|Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Все больше малого и среднего бизнеса возвращается к работе на фоне сокращения финрезервов – ЕБА
|Спрос на военные облигации упал ниже 1 миллиарда после отказа Минфина от повышения ставок
|Фонд соцстрахования выплатил украинцам 3,8 миллиарда пособий с начала войны
|Гетманцев, а не Шмигаль. Почему вдруг глава налогового комитета ВР главный по экономике
|Кабмин выделил 250 миллионов на страхование грузовых перевозок в порты на Дунае
|Госдолг Украины в апреле-2022 вырос на 0,84% в долларах и в гривне - Минфин
Это интересно
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое
|Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
|Google запустила Google TV на iPhone
|Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования