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Госдолг Украины в апреле-2022 вырос на 0,84% в долларах и в гривне - Минфин
16:34 07.06.2022 |
Совокупный государственный долг Украины в апреле вырос на 0,84% в долларах США - до $97,62 млрд, в гривне - на 0,84%, до 2,855 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.
Согласно им, прямой госдолг в апреле 2022 года в долларовом выражении вырос на 1,27% - до $86,38 млрд, в гривневом - на столько же, до 2,556 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в долларах сократился на 0,91% - до $49,91 млрд (в гривне - на 0,92%, до 1,46 трлн грн).
Как сообщил Минфин, гарантированный государством долг в апреле в долларовом эквиваленте уменьшился на 2,76%, до $10,23 млрд, в гривне - на 2,74%, до 299,39 млрд грн.
С начала 2022 года совокупный госдолг Украины сократился на 0,34% в долларовом эквиваленте и вырос на 6,88% - в гривневом.
По информации Минфина, доля обязательств в долларах снизилась до 34,04%, в евро - до 14,41%, в СПЗ - 14,77%, в иене - до 0,45%, а в гривне выросла до 36,29%, а также английских фунтах стерлингов остался на прежнем уровне - 0,03%.
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