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За время россиского вторжения в Украине проведено 3,7 тыс. земельных транзакций - Минагрополитики
10:30 07.06.2022 |
В Украине за период с 1 июля 2021 года по 6 июня 2022 года, в течение которого в стране функционирует рынок земель сельхозназначения, проведено 102,32 тыс. транзакций на земучастки с/х назначения общей площадью 247,26 тыс. га.
При этом за время полномасштабного российского вторжения в Украину зарегистрировано около 3,7 тыс. сделок с землей сельхозназначения, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в понедельник вечером.
Количество земельных транзакций, произведенных за более чем 100 дней войны с российским агрессором, оказалось сопоставимым с показателями активности рынка за одну неделю до начала войны. Например, согласно последним данным Минагрополитики, обнародованным до российского вторжения, за период 11-18 февраля в Украине проведено 4,35 тыс. сделок с землей с/х назначения.
При этом Минагрополитики 18 февраля сообщило, что общая площадь проданных земучастков по состоянию на 18 февраля составила 251,60 тыс. га, тогда как по данным за 6 июня эта площадь уменьшилась до 247,26 тыс. га.
По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 36,97 тыс. га. За ней идут Днепропетровская - 21,45 тыс. га, Херсонская - 21,02 тыс. га, Кировоградская - 18,94 тыс. га, Полтавская - 18,56 тыс. га и Винницкая - 12,96 тыс. га области.
Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля 2021 года. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.
Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.
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