Дефицит госбюджета за 5 мес. превысил годовые дефициты предыдущих 2-х лет - НБУ

Дефицит государственного бюджета в январе-мае 2022 года превысил годовые дефициты предыдущих двух лет, указал Национальный банк (НБУ) в июньском макроэкономическом и монетарном обзоре.

"В мае расширение дефицита государственного бюджета продолжалось, а по итогам января-мая 2022 года отрицательное сальдо превысило годовые дефициты предыдущих двух лет", - указано в обзоре, обнародованном в понедельник.

При этом доходы госбюджета продолжили сокращение, хотя оно несколько замедлилось за счет налоговых и неналоговых поступлений. В НБУ добавили, что в апреле глубокое падение неналоговых поступлений в бюджет произошло за счет досрочного перечисления прибыли НБУ.

В то же время расходы ожидаемо существенно выросли в первую очередь на военные нужды и социальные программы. В целом дефицит государственного бюджета удалось профинансировать за счет международного и монетарного финансирования, отметил центробанк.

В апреле сальдо торговли товарами вернулось к дефициту за счет того, что возобновление импорта по сравнению с экспортом происходило быстрее. Однако благодаря значительным объемам финансовой помощи и устойчивым потокам валютных переводов сохранялся профицит текущего счета, отмечается в обзоре.