Украина и Молдова договорились об упрощении на общей границе

Руководители таможенных администраций Украины и Молдовы договорились об оптимизации пересечения общей границы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Гостаможслужба.

В частности, как говорится в сообщении, в городе Одесса состоялась встреча и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслава Демченко с директором Таможенной службы Молдовы Игорем Талмазаном с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия по упрощению пропуска и безопасности на украинско-молдовской границе.

В ходе встречи обсуждался вопрос накопления грузовых транспортных средств с обеих сторон границы в пункте пропуска «Рени-Джюрджюлешть» и возможной перенаправления части транспортного потока через другие менее загруженные пункты пропуска «Долинское-Чишмикиой», «Виноградовка-Вулкенешть», «Таба , «Малоярославец-1-Чадыр-Лунга» и «Августовское-1-Бассарабяска». Стороны договорились отработать в приоритетном порядке соответствующие предложения по оптимизации пересечения границы.

Также обсуждались вопросы синхронизации совместных действий по упрощению пропуска и эффективному использованию существующей инфраструктуры пунктов пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», «Старокозаче-Тудора», «Могилев-Подольский-Отач», «Сокиряны-Окница», «Росошани-Бричень».

По результатам встречи стороны договорились: оптимизировать погрузку на существующую таможенную инфраструктуру путем перенаправления части транспортных средств на менее загруженные пункты пропуска, рассмотреть вопрос расширения перечня пунктов пропуска, где будет функционировать фитосанитарный и ветеринарный контроль с обеих сторон границы. Также было договорено рассмотреть возможность продолжения практики упрощения въезда на территорию Республики Молдова грузовых транспортных средств без специальных разрешений и наладить взаимодействие между ассоциациями брокеров Украины и Республики Молдова с целью ускорения процедуры таможенного оформления.