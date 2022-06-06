Количество остановивших деятельность предприятий сократилось до 14%, общий уровень загруженности мощностий на 40% ниже довоенного

Количество предприятий, полностью остановивших свою деятельность во второй половине мая, сократилось до 14% против 17% в апреле, однако общий уровень загруженности мощностий остается на 40% ниже довоенного, говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ему, восстановление сдерживают утрата рынков сбыта, усиление ценового давления и нарушенная логостика.

В то же время в мае количество предприятий, не испытывающих проблем с нехваткой ресурсов, возросло до 36%, а у 40% опрошенных хватит ресурсов более чем на месяц.

Согласно опросам НБУ, также стабилизировалась доля предприятий, существенно сокративших (более 30%) работников, и тех, кто не изменил их количество.

Средневзвешенный уровень занятости улучшился, что может объясняться сезонностью, но остается на 25% ниже, чем до войны (на 40% в начале марта).

Рост количества вакансий существенно уступает приросту резюме, даже для специалистов IТ, отмечает регулятор.

По разным опросам падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

Центробанк указал, что больше всего падение зарплат наблюдается в добывающей промышленности и строительстве.