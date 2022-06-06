"Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", - заявил Зеленский журналистам в понедельник.
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Кабмин включил в реестр два индустриальных парка в Киевской и Закарпатской областях
Кабинет министров Украины одобрил включение в Ресстр индустриальных (промышленных) парков двух парков - "Л-Таун Парк" (Киевская область) и "Марамуреш" (Солотвинский поселковый совет, Закарпатская область), сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский.
"Два парка включены в реестр впервые по новой процедуре – решением правительства. В условиях военного положения индустриальные парки создают условия не только для появления совершенно новых предприятий, но и для релокации целых заводов из областей, охваченных боевыми действиями", - написал нардеп в Facebook в пятницу вечером.
Он уточнил, что процедура принятия решения о включении в реестр не Министерством экономики (как раньше), а Кабмином предусмотрена изменениями в закон "Об индустриальных парках", которые вступили в силу осенью прошлого года.
Кисилевский напомнил, что новый закон дал возможность государственного финансирования строительства инфраструктуры и компенсации управляющим компаниям и участникам ИП затрат на подключение и присоединение к электросетям.
Также предполагается возможность компенсации участникам ИП процентных ставок по кредитам.
"В ближайшее время ожидаем принятия Радой еще двух законов – с налоговыми и таможенными стимулами", - отметил нардеп.
Согласно размещенной на сайте Солотвинского поселкового совета Закарпатской области (инициатора создания парка) презентации ИП "Марамуреш", размер его земельного участка составляет 33 га, ориентировочная площадь промышленных и других объектов – 205 тыс. кв.м.
Плановая специализация – деревообработка, изготовление мебели, машиностроение, высокоточное приборостроение, логистика и склады.
Ориентировочное число работников – более 2 тыс. человек. Концепция парка разработана полностью за счет местного бюджета. Согласно ей, ориентировочная сумма инвестиций в создание ИП – 2,83 млрд грн, в том числе в обустройство инфраструктуры – 352 млн грн.
Инициатором создания ИП "Л-Таун Парк" выступила Глуховская территориальная община Фастовского района Киевской области.
По состоянию на конец 2021 года в Реестр индустриальных парков были включены 53 индустриальных парка, в 25 выбраны управляющие компании, в восьми - вовлечены участники (всего 15 участников). В текущем году из Реестра исключен ИП "Александрия".
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