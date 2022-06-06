Из Житомирской области эвакуировали фабрику банкнотной бумаги

Из города Малин в Житомирской области эвакуировали фабрику банкнотной бумаги, чтобы уберечь ее от обстрелов захватчиков.

Об этом на пресс-конференции сказал начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает корреспондент Укринформа.

«Малинская община стала одной из первых, испытавших на себе все ужасы «освобождения» российской федерации. Ракетными ударами там были уничтожены и повреждены около 1000 объектов. Известно, что там находится Малинская банкнотная фабрика, которую мы эвакуировали», - отметил Бунечко.

По его словам, с предприятия вывезли оборудование в безопасное место. В настоящее время фабрика полностью возобновила свою работу.

Бунечко добавил, что авиаудары непосредственно по банкнотной фабрике российские войска не наносили.

Фабрика банкнотной бумаги в Малине - производственное подразделение Национального банка Украины, основной функцией которого является производство банкнотной и ценных бумаг: акцизных марок, избирательных бюллетеней, паспортов.