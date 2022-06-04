В Украине производство труб возобновилось на 65% от довоенного состояния

По итогам мая 2022 года украинские трубные заводы увеличили производство по сравнению с апрелем в 2,5 раза - до 45 тыс. тонн. Таким образом отрасли удалось восстановить почти 65% от довоенного уровня производства (примерно 70 тыс. тонн в месяц).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Телеграмм-канал UAprom.

Отмечается, что в мае работали следующие предприятия: Никопольский завод бесшовных труб (рост объемов против апреля в 2,6 раза); Сентравис (+45%); трубосталь (-20%); Новомосковский завод (+2,3 раза).

"В целом, по итогам 5 месяцев 2022 года производство труб в Украине демонстрирует неглубокое падение - на 16%, до 176,3 тыс. тонн. Положительные показатели января-февраля продолжают поддерживать статистику трубного сектора", - говорится в сообщении.

При этом построенные новые экспортные цепи поставок через морские порты ЕС обеспечили рост объемов производства второй месяц подряд.

Как сообщал Укринформ, Всемирный банк прогнозировал падение экономики Украины в 2022 году из-за войны почти на 45,1%. В свою очередь, МВФ 31 марта заявлял, что годовое сокращение производства в Украине в конечном счете может быть намного выше, чем прогнозировалось ранее, - в диапазоне 25-35%.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска России уже 100 дней обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел.