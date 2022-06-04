KfW перечислил Украине EUR 150 млн кредита - Минфин

Кредитное учреждение по восстановлению (KfW) перечислило в госбюджет Украины в пятницу EUR 150 млн кредита, предоставленного на 15 лет со льготным периодом отсрочки погашения в пять лет, сообщило Министерство финансов.

"Сегодня в государственный бюджет Украины был перечислен очередной кредит от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в объеме EUR 150 млн. Данные кредитные средства были предоставлены как софинансирование Дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития", - сообщил Минфин на сайте в пятницу.

Привлеченные средства будут направлены на социальные расходы и расходы в сфере образования и здравоохранения, уточнило министерство.

