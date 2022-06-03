Япония увеличит размер льготного кредита Украине на $500 млн - Минфин

Кабинет министров согласовал проект изменений в соглашение с Японией об увеличении льготного кредита Украине на около $500 млн (65 млрд иен), до $600 млн на 30 лет со льготным периодом в десять лет под 1% годовых, сообщило Министерство финансов по итогам заседания правительства в пятницу.

"Речь идет о бюджетной поддержке стабилизации ситуации и экономического восстановления в Украине, в частности для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутри перемещенных лиц", - указал Минфин на сайте.

Согласно соглашению, период доступности средств - 1 год с даты вступления в силу кредитного договора.

Как отметило министерство, Украина 24 мая Украина получила $100 млн (13 млрд иен) по данному соглашению.

