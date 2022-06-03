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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

42% компаний ЕБА сообщают о потерях имущества или других активов непосредственно в результате боевых действий

11:20 03.06.2022 |

Економіка

 

В полном объеме работают 47% компаний-членов ЕБА (в прошлом месяце таких было 28%), остальные 50% работают с определенными ограничениями или частично.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, чтобы определить настроения бизнеса после 100 дней войны в стране.

Среди компаний, работающих с определенными ограничениями или частично, 37% ограничили географию присутствия, 17% работают онлайн, а 16% вынуждены были закрыть часть офисов, торговых точек или отделений.

42% компаний ЕБА сообщают о потерях имущества или других активов непосредственно в результате боевых действий

 

"Среди компаний, которые раньше приостанавливали свою работу, уже 17% ее полностью или частично восстановили. И только 3% компаний пока вообще не работают. Напомним, месяц назад не работали 4% бизнеса, а в марте - 29%.

Количество компаний, выплачивающих заработную плану своим сотрудникам в полном объеме несколько возросло и составляет сейчас 63%, к тому же 25% производят дополнительные или авансовые выплаты", - говорится в сообщении.

Впрочем, 13% были вынуждены сократить размер денежного вознаграждения, а 9% - отказаться или сократить бонусы. В неоплачиваемый отпуск вынуждены отправлять персонал 4% компаний, несколько возросло количество компаний, прибегающих к сокращениям - сейчас таких 8% (в прошлом месяце было 3%).

Бизнес продолжает выделять ресурсы в помощь армии и гуманитарную поддержку практически в тех же объемах, что и в начале полномасштабной войны.

42% компаний ЕБА сообщают о потерях имущества или других активов непосредственно в результате боевых действий

 

Так, по 47% компаний продолжают поставлять продукцию и поддерживать своих работников, присоединившихся к рядам ВСУ или терробороны. Еще 44% помогают финансово, 25% - услугами, 18% - медикаментами или средствами защиты/обороны. Только 8% компаний сообщают, что уже исчерпали свои ресурсы в помощь, месяц назад таковых было 5%", - добавляют в ЕБА.

Практически неизменной остается оценка бизнесом своих финансовых резервов. Треть компаний, а именно 34% оценивают свою финансовую устойчивость в 6 месяцев, 20% считают, что продержатся несколько месяцев, остальные 20% - год, и еще 19% хватит финансовых резервов на период больше года.

В 5% финансовые резервы уже иссякли, тогда как в прошлом месяце об этом сообщали 3% бизнесов. В то же время, в финансовых вопросах компании рассчитывают в основном на собственные силы. Так, 92% компаний не использовали государственные или международные программы для поддержки своего бизнеса.

Опрос свидетельствует, что 100 дней активной фазы войны нанесли потери до 1 млн долларов для 48% компаний, еще 37% понесли потери в диапазоне 1 - 10 млн долларов, и 12% сообщают о потерях более 10 млн долларов. Никакие потери не понесли только 2% бизнесов. При этом 42% компаний ассоциации сообщают о потерях имущества или других активов непосредственно в результате боевых действий.

 

"Хотя в нынешней ситуации прогнозы делать чрезвычайно сложно, 70% директоров все же ожидают негативную динамику своего бизнеса до конца 2022 года, остальные 15% считают, что она не претерпевает изменений, и 11% надеются на рост бизнес-показателей.

В прошлом году 83% директоров прогнозировали рост своего бизнеса в 2022 году, и только 2% ожидали ухудшения положения дел. Итак, война внесла досадные коррективы в планы около двух третьих компаний Ассоциации", - добавили в ЕБА.

Большинство компаний не планируют в этом году существенных изменений в своей команде или в размере зарплат - об этом сообщают 48% и 58% соответственно. В то же время 45% компаний могут прибегнуть к сокращениям, а 15% к уменьшению вознаграждения.

Хотя есть и положительные тенденции у части бизнесов - 6% планируют нанимать новых людей в этом году, а 23% планируют постепенно увеличивать заработные платы персонала.

Опрос проводился с 26 мая по 2 июня 2022 года, участие в нем приняли 101 директора членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.
По материалам: Экономическая правда
 

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