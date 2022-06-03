Финансовые новости
- |
- 03.06.22
- |
- 11:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Польша с 1 июля прекратит выплату помощи беженцам из Украины
09:15 03.06.2022 |
С 1 июля правительство Польши больше не будет платить 40 злотых (около 276 грн) в день на питание и проживание беженцев из Украины.
Об этом заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.
"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - сказал он и добавил, что также будут исключения. Для некоторых лиц будут расширены льготы: речь идет о лицах с инвалидностью, беременных и многодетных.
Правительство в специальном законе о помощи беженцам из Украины сначала гарантировало льготы на первые 60 дней. Месяц назад он продлил срок еще на 60 дней. Дальше действие этого закона продолжать не будут.
"Мы выплачиваем огромные социальные средства - от 300 злотых для каждого до 500+ злотых на каждого ребенка и другие социальные выгоды. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу, находят ее и справляются сами. Мы хотим стимулировать других быть активными. Четыре месяца полной защиты - это, по нашему мнению, достаточное время", - сказал высокопоставленный политик правящей партии "Право и справедливость".
Отмечается, что решение правительства продиктовано очень большими расходами на содержание беженцев. В частности, Силезское воеводство оценило текущие расходы на 115 тыс. беженцев в 190 млн злотых в месяц, из которых ежедневные выплаты по 40 злотых на человека составляют 160 млн злотых.
"Мы только приступаем к широкому спектру мероприятий, направленных на активизацию украинцев к трудоустройству. Уже 14 тыс. из них, в том числе 11 тыс. женщин, нашли легальную работу в нашем регионе. Ждем специальный акт, который поможет профинансировать обучение и курсы обучения польскому языка, что непременно поможет им найти свое место на рынке труда", - объяснила пресс-секретарь Силезского воеводы Алина Кухаржевская.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
|НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых
|Харьковский скандал с Дудиным. Почему Баканов впал в немилость у Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|42% компаний ЕБА сообщают о потерях имущества или других активов непосредственно в результате боевых действий
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.06.22
|Польша с 1 июля прекратит выплату помощи беженцам из Украины
|Украинцы возвращаются к работе и домой – опрос
|Украина и Польша договорились о страховании грузов
|Цены на нефть 3 июня остаются в напряжении, так как план ОПЕК+ разочаровывает
Это интересно
|Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц
|Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро
|Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России
|Toyota обошла Volkswagen по продажам в мире
|Starlink теперь работает на всех континентах
|Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее
|BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski