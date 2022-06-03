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Украинцы возвращаются к работе и домой – опрос
59% украинцев отмечают, что имеют работу, а подавляющее большинство жителей западного и центрального регионов на протяжении войны остаются на своем постоянном месте жительства.
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.
В начале войны 38% опрошенных констатировали, что у них есть работа, но они не работают, сейчас их число сократилось до 23%.
Количество респондентов, имеющих работу и работающих, значительно выросло за предыдущие 2,5 месяца (с 24% до 36%). Улучшается ситуация и среди нетрудоустроенных: их количество за последний месяц уменьшилось с 41% до 35%.
Высокий уровень трудоустройства отмечается в западном и центральном регионах. Здесь он достигает 70% и 58% соответственно. Возвращаются к работе и жители столицы. По состоянию на 23 мая, 44% опрошенных киевлян работают.
Эти цифры частично объясняются тем, что подавляющее большинство жителей вышеупомянутых регионов на протяжении войны остаются на своем постоянном месте жительства (84% респондентов в западном регионе и 78% в центральном).
27% опрошенных киевлян уже успели вернуться домой.
Растет и процент граждан, которые в случае обострения ситуации планируют оставаться там, где находятся (за месяц этот показатель вырос от 41% до 53%). О намерении вернуться из-за границы при первой возможности сообщили 57% респондентов, а 19% еще не приняли решение.
Что касается уверенности в способности Украины отразить наступление россии, несмотря на усталость от войны и постоянную неопределенность, она остается высокой - 82%.
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