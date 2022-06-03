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Украина и Польша договорились о страховании грузов
08:41 03.06.2022 |
Украина и Польша подписали меморандум о разработке инструментов содействия торговле
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство экономики Украины.
"Министерство экономического развития и технологий Польши и Министерство экономики Украины подписали Меморандум о разработке инструментов содействия торговле. Цель соглашения - укрепить экономическое сотрудничество между Польшей и Украиной из-за упрощения торговли с акцентом на обеспечении страхового покрытия поставок товаров и услуг", - отмечается в сообщении.
Речь идет о страховании транспорта и грузов, которые польские партнеры будут ввозить в Украину. Такое страхование можно будет сделать через польское экспортное кредитное агентство KUKE.
В Минэкономики ожидается, что благодаря реализации меморандума Украина получит рост объемов торговли с Польшей. "В 2021 году Польша среди стран Европы занимала в ней первое место (оборот товаров и услуг на сумму 10,7 млрд долларов). А за январь-март он вырос еще на 11%. Именно через Польшу в Украину поступают стратегически важные товары", - отметили в министерстве.
Отмечается, что безопасность товаров и транспорта в таком случае будет гарантирована механизмами страхования, предусмотренными меморандумом. Таким образом, россия не помешает польско-украинским торговым отношениям, а Украина проложит себе широкий путь в Евросоюз, ворота к которому находятся в Польше.
Как сообщалось, 1 июня в Киеве прошли межправительственные консультации Украины и Польши с участием премьер-министров Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого. Правительства Украины и Польши после консультаций подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных областях. Среди прочего Украина и Польша планируют создать совместное оборонное предприятие по изготовлению оружия и военной техники.
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