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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рынок новых коммерческих авто в Украине в мае вырос на 43% к апрелю-2022, но сократился в 2,3 раза к маю-2021

17:22 02.06.2022 |

Економіка

 

Первичные регистрации новых коммерческих автомобилей (включая большегрузные) в Украине в мае текущего года выросли на 43,2% по сравнению с апрелем текущего года - до 461 ед., что, однако, в 2,3 раза меньше, чем в мае прошлого года, свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Согласно опубликованным в четверг на сайте ассоциации статистическим данным, первое место в майском рейтинге смог сохранить Renault с приростом к апрелю на 25% - до 109 машин (в мае-2021 продано 298 авто), а на второе место вышел Citroen с 91 машиной против 9 ед. в апреле и 81 - в мае прошлого года.

На третьей строчке - MAN c 54 авто против 16 в апреле-2021, на четвертом - Fiat c 34 машинами против 27.

Далее расположились Mercedes-Benz (34 авто), Ford (27 ед.), Peugeot (14) и Scania (13), тогда как входивший в тройку лидеров в мае прошлого года белорусский МАЗ с 104 машинами в мае текущего продал только 12 грузовиков.

Ассоциация в четверг обнародовала также статистику первичных регистраций коммерческих авто в апреле текущего года, согласно которой по сравнению с упадочным мартом они выросли почти втрое - до 322 ед., но сократились в 3,8 раза к апрелю-2021.

Ассоциация также обнародовала статистку первичных регистраций в Украине новых автобусов всех классов - они выросли в 2,4 раза к апрелю-2022, но сократились вдвое к маю-2021 - до 95 ед.

При этом рейтинг возглавили автобусы Fiat с 20 машинами, которые не регистрировались в апреле текущего и мае прошлого года, вторую и третью строчку заняли соответственно Peugeot и Ford (по 19 машин). Лидер прошлогоднего мая Citroen переместился на четвертую позицию с 16-ю машинами (против 90 годом ранее).

В десятку вошли и отечественные марки - Эталон (5 ед.), Ataman (4 ед.) и ZAZ (2 ед.).

Спрос на новые легковые автомобили, согласно обнародованной статистике "Укравтопрома", в мае вырос в 2,1 раза к апрелю текущего года, сократившись в 3,3 раза к маю прошлого года - до 2542 ед.

Как сообщалось, украинский парк новых грузовых и спецавтомобилей в 2021 году пополнили 15,9 тыс. новых машин, что на 37% больше, чем в 2020 году, годовая статистика по автобусам не обнародовалась.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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