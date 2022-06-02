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Чешская Skoda перенесла часть производства комплектующих из Украины
Автомобилестроительная компания Skoda Auto AS заявила о переносе части производства кабельной продукции из Украины с целью обезопасить себя от возможных сбоев в цепочке поставок.
Как сообщили в компании, производство кабельных жгутов из Украины частично перенесено в город Млада-Болеслав в Чехии, где находится штаб-квартира Skoda, сообщает Marketwatch.
Автопроизводитель также сообщил, что обеспечил дополнительные производственные мощности в Марокко и Румынии.
В компании заявили, что этот шаг более чем в два раза увеличил производственные мощности для компонентов и дополнительную защиту от перебоев и узких мест в поставках комплектующих.
Остановка цепи поставок, вызванная войной в Украине, заставила Skoda прекратить производство своего электромобиля Enyaq iV на восемь недель из-за нехватки кабельных жгутов.
Как сообщалось, в Украине находится около 40 заводов по производству жгутов электропроводов для автомобилей, но после нападения России часть из них приостановила производство, писала Financial times. В результате автомобильные гиганты BMW и Volkswagen, в состав которого входит Skoda, были вынуждены временно остановить свои заводы по всей Европе из-за логистических проблем со снабжением комплектующих в Украине.
Впрочем, уже в конце марта в Skoda Auto сообщали, что ее партнер в Украине решил возобновить производство комплектующих.
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