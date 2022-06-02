Финансовые новости
- |
- 02.06.22
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Украина и Польша хотят создать совместное предприятие по изготовлению оружия
08:49 02.06.2022 |
Украина и Польша подписали Меморандум о создании польско-украинской комиссии, которая будет готовить рекомендации по формату создания совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.
Об этом сообщает Правительственный квартал по итогам брифинга премьер-министра Денис Шмигаль и главы Совета министров Польши Матеушем Моравецким.
По итогам межправительственных консультаций в Киеве стороны подписали ряд двусторонних документов. В частности, стороны подписали Меморандум о создании польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями двух стран.
"Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники", - отметил Шмигаль.
Кроме того, стороны подписали декларацию между Министерством фондов и региональной политики Польши и Министерством развития общин и территорий Украины для сотрудничества по вопросу развития украинских общин как части плана послевоенного восстановления.
Также была подписана декларация министров внутренних дел Польши и Украины о максимально плотном взаимодействии на уровне пограничных служб и меморандуме о сотрудничестве между Министерствами энергетики Украины и Польши по усилению кооперации в сфере энергетики.
"Наши страны согласились о необходимости увеличения трансграничной торговли электроэнергией и возобновлении линии электропередач Хмельницкой АЭС - Жешув. Для Украины это очень важный проект, который откроет дополнительные возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу", - отметил Шмигаль.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Харьковский скандал с Дудиным. Почему Баканов впал в немилость у Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Британия передаст Украине ракетные системы залпового огня дальностью 80 км
|В Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи для Украины на $700 млн
|Байден объявил о поставках Украине новой военной помощи на $700 млн и РСЗО HIMARS
|В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.06.22
|Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти при ее снижении в РФ
|Чешская Skoda перенесла часть производства комплектующих из Украины
|Украина и Польша хотят создать совместное предприятие по изготовлению оружия
|Цены на нефть упали на 3 доллара за баррель, так как инвесторы фиксируют прибыль в преддверии встречи ОПЕК+
|Дефицит общего фонда госбюджета в мае вырос до 113,4 млрд грн - Минфин
Это интересно
|Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее
|BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski
|Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин
|До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов
|Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре
|В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта
|DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»