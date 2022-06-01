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Дефицит общего фонда госбюджета в мае вырос до 113,4 млрд грн - Минфин
22:55 01.06.2022 |
Государственный бюджет Украины за первые пять месяцев 2022 года исполнен с дефицитом 263,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом 270,8 млрд грн при запланированном дефиците на этот период 526 млрд грн, такие предварительные результаты сообщило Министерство финансов в среду.
Ведомство уточнило, что в мае дефицит общего фонда госбюджета вырос до 113,4 млрд грн с 89,7 млрд грн в апреле и 80,6 млрд грн в марте, тогда как в феврале и январе фиксировались профициты - соответственно 1,1 млрд грн и 12 млрд грн.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 101,3 млрд грн по сравнению с 76,2 млрд грн в апреле и 103,4 млрд грн в марте.
Согласно релизу, среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет: налога на прибыль- 19,6 млрд грн (в апреле - 5,7 млрд грн), внутреннего и импортного НДС - соответственно 18,3 млрд грн и 8,8 млрд грн (15,6 млрд грн и 7,9 млрд грн), рентной платы за пользование недрами - 11,7 млрд грн (6,5 млрд грн), налога на доходы физлиц и военного сбора - 11,1 млрд грн (9,7 млрд грн), акцизного налога - 7,9 млрд грн.
Поступления единого социального взноса в мае составило 33,5 млрд грн против 29,7 млрд грн в апреле и 27,8 млрд грн в марте.
По оперативной информации Госказначейства за январь-май 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 783,6 млрд грн, в том числе общего фонда - 740 млрд грн, или 74,4% от росписи отчетного периода.
При этом в мае 2022 года кассовые расходы госбюджета были осуществлены в объеме 224,9 млрд грн, в том числе общего фонда - в сумме 216,4 млрд грн, или 67,3% от росписи мая, указал Минфин, тогда как в апреле кассовые расходы общего фонда госбюджета снижались до 166,9 млрд грн со 184,4 млрд грн в марте.
Ведомство сообщило, что фактические госзаимствования в общий фонд госбюджета за январь-май 2022 составили 376,6 млрд грн, или 170,5% от запланированных на этот период, а платежи по погашению госдолга - 169,3 млрд грн.
В частности, от размещения ОВГЗ привлечено 225,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 17,7 млрд грн ($356,4 млн и EUR233,7 млн). Из этой суммы 120,0 млрд грн предоставил Нацбанк.
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