Финансовые новости
- |
- 01.06.22
- |
- 22:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
В Украине выросли продажи новых автомобилей
22:49 01.06.2022 |
Украинский автопарк пополнили 2500 новых легковых авто в мае, что вдвое больше, чем в апреле, но на 70% меньше результата мая прошлого года, сообщает ассоциация украинских автопроизводителей Укравтопром.
Лидером мая стала марка Toyota. За месяц свою первую регистрацию прошли 411 машин этой марки, что на 63% меньше, чем год назад.
Второе место у Renault, показатель продаж которой по сравнению с маем 2021 года снизился на 73% - до 289 авто.
На третьем месте Skoda - 187 регистраций, что на 70% меньше, чем в мае прошлого года.
На четвертой позиции с 169 регистрациями Volkswagen (-57% по сравнению с маем 2021 года).
На третьем месте Skoda - 187 регистраций, что на 70% меньше, чем в мае прошлого года.
На четвертой позиции с 169 регистрациями Volkswagen (-57% по сравнению с маем 2021 года).
Замыкает пятерку лидеров Hyundai - 161 авто (-61%).
Также в топ-10 моделей мая вошли: BMW - 133 авто (-47%), Nissan - 119 авто (-71%), KIA - 115 авто (-82%), Mitsubishi - 109 авто (-67%), Mercedes-Benz - 98 авто (-63%).
Бестселлером мая стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 136 регистраций.
Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 14 900 новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы
|Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине
|США направят Украине реактивные системы залпового огня
|В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит общего фонда госбюджета в мае вырос до 113,4 млрд грн - Минфин
|Банкиры отмечают высокую вероятность повышения Нацбанком учетной ставки
|В Украине выросли продажи новых автомобилей
|Правительство назначило Петра Котина президентом НАЭК «Энергоатом»
|Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ
|Военный бюджет составляет три четверти бюджета Украины – глава Минфина
Это интересно
|Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин
|До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов
|Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре
|В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта
|DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»
|В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту
|Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов