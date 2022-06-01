В Украине выросли продажи новых автомобилей

Украинский автопарк пополнили 2500 новых легковых авто в мае, что вдвое больше, чем в апреле, но на 70% меньше результата мая прошлого года, сообщает ассоциация украинских автопроизводителей Укравтопром.

Лидером мая стала марка Toyota. За месяц свою первую регистрацию прошли 411 машин этой марки, что на 63% меньше, чем год назад.

Второе место у Renault, показатель продаж которой по сравнению с маем 2021 года снизился на 73% - до 289 авто.

На третьем месте Skoda - 187 регистраций, что на 70% меньше, чем в мае прошлого года.

На четвертой позиции с 169 регистрациями Volkswagen (-57% по сравнению с маем 2021 года).

На третьем месте Skoda - 187 регистраций, что на 70% меньше, чем в мае прошлого года.

На четвертой позиции с 169 регистрациями Volkswagen (-57% по сравнению с маем 2021 года).

Замыкает пятерку лидеров Hyundai - 161 авто (-61%).

Также в топ-10 моделей мая вошли: BMW - 133 авто (-47%), Nissan - 119 авто (-71%), KIA - 115 авто (-82%), Mitsubishi - 109 авто (-67%), Mercedes-Benz - 98 авто (-63%).

Бестселлером мая стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 136 регистраций.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 14 900 новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.