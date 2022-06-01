Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-мастеру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Военный бюджет составляет три четверти бюджета Украины – глава Минфина

16:07 01.06.2022 |

Економіка

 

Ежемесячные расходы Украины в период войны превышают 200 млрд грн, львиная доля средств идет на армию и военные нужды, тогда как за счет налогов бюджет получает 54-56 млрд грн, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины, так что и расходы осуществляем примерно в таком объеме", – сказал он в интервью mind.ua.

Марченко уточнил, что в апреле расходы госбюджета составили 206 млрд грн, из которых выплаты на внутренне-перемещенных лиц и продовольственные программы составили около 14–15 млрд грн

"В мае цифра будет больше – где-то 16–17 млрд грн. Если говорить о расходах на соцзащиту в среднем – это 34 млрд грн, на образование и медицину – 31 млрд грн, зарплата в бюджетной сфере – 5 млрд грн", – пояснил министр.

Он добавил, что правительство уже несколько раз осуществляло секвестры и сократило расходы госбюджета на 180 млрд грн: почти полностью сокращены капитальные расходы – 72 млрд грн, уменьшена оплата труда работников бюджетных учреждений на 20 млрд грн, расходы на соцзащиту – на 22 млрд грн, другие расходы – на 40 млрд грн.

"Дальше сокращать уже некуда", – констатировал Марченко.

Говоря о возможных расходах на восстановление он сообщил, что пока может идти речь только о критической инфраструктуре деоккупированных территорий.

"А о широком обновлении следует говорить, в том числе с нашими партнерами, наверное, уже после победы. Конечно, мы и сегодня об этом говорим, но программа может стартовать, только когда прекратятся военные действия на нашей территории", – сказал министр.

По его мнению, возможности поддержки бизнеса в бюджете за счет государства, кроме создания условий для льготного кредитования, сейчас отсутствуют.

"Сейчас за счет налогов мы собираем 54–56 млрд грн, и этими средствами покрываем только 1/3 потребности наших расходов. Конечно, такое положение вынужденное, ведь мы сражаемся, и наши международные партнеры это понимают и готовы к нам прислушаться. Однако, рано или поз дно, мы должны войти в баланс", – подчеркнул глава Минфина.

Он еще раз заявил свою позицию, что не является сторонником смены налогового режима в любом виде – ни в части послабления, ни в части усиления.

"Считаю, что налоговая система должна быть стабильной – и все те изменения, которые есть у нас сегодня, должны вернуться к функционировавшим до 24 февраля 2022 года", – заявил Марченко.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:07 НБУ увеличил лимиты страховых выплат по «автоцивилке»

16:47 Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ

14:15 Валютный курс может установиться на отметке около $40 грн/$ - Concorde Capital

13:17 Евро 1 июня дешевеет к доллару в рамках коррекции

12:50 Фондовые индексы АТР 1 июня в основном выросли на макростатистике

10:42 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 31.05.22

10:30 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.06.22

10:26 Остаток средств на корсчетах банков 01.06.22

09:54 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 31.05.2022

08:55 CoinShares зафиксировала приток средств в криптофонды на фоне негативных рыночных настроений

08:35 Золото дешевеет 1 июля на фоне роста доходности гособлигаций США

08:05 Доллар 1 июня достиг двухнедельного максимума по отношению к иене на фоне роста доходности в США

07:43 Индексы Уолл-стрит «откатили» после ралли на прошлой неделе с акцентом на инфляцию

31.05 Минфин на аукционах ОВГЗ 31 мая привлек в госбюджет 2,6 млрд грн и $15,8 млн

31.05 Банкиры прогнозируют отсутствие резких колебаний курса гривни в июне

• дальше…

17:12 Правительство назначило Петра Котина президентом НАЭК «Энергоатом»

16:47 Частные переводы в Украину превысили $4 млрд с начала года – НБУ

16:07 Военный бюджет составляет три четверти бюджета Украины – глава Минфина

15:55 Падение на треть. Зерновая ассоциация обнародовала прогноз урожая в условиях войны

14:22 Минфин Украины в июне ожидает роста внешнего финансирования до $4,8 млрд

14:15 Валютный курс может установиться на отметке около $40 грн/$ - Concorde Capital

14:12 Сводный платежный баланс Украины в апреле-2022 сведен с дефицитом $783 млн

13:01 Цены на нефть 1 июня ускорили темпы роста

12:56 Суд арестовал сжиженный газ «Укрнафты», проданный на бирже без лицензии

12:47 Столичный рынок новостроек восстановился на четверть, цены в Киеве выросли на 4,4%, в пригороде - на 12,2% - ЛУН

• дальше…

17:18 Турция не получила предложений для разблокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО – Эрдоган

16:02 Шанхай на свободе. В городе отменили ковидный локдаун, но карантин продолжается

15:51 Болгария заменила газ из России азербайджанским

15:44 Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц

14:08 Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине

12:36 Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России

12:31 Шольц пообещал Украине больше оружия, в том числе систему ПВО

11:00 Швейцария не разрешила Дании поставить Украине бронированные машины Piranha III – СМИ

10:53 Туск подал в отставку с поста главы Европейской народной партии

09:41 В ОПЕК рассматривают возможность исключить РФ из нефтяного соглашения из-за санкций, - WSJ

08:31 В Швеции запретили добычу угля, нефти и газа

08:28 «Газпром» прекращает поставки газа в Данию и частично Shell Energy Europe

08:23 Немецкие компании стали платить России за газ по новой схеме

08:19 Сенатор США посетила Тайвань на фоне инцидента с самолетами КНР

08:12 США направят Украине реактивные системы залпового огня

• дальше…

30.05 Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

25.05 «Дия» запустила опрос о владении оружием

24.05 Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

23.05 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

20.05 Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

18.05 В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей

11.05 На восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен, - Укравтодор

09.05 Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта

05.05 В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая

27.04 Укравтодор: Россия повредила 23 тыс. км дорог в Украине, 500 км – уже расчищены

25.04 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

22.04 Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить удостоверение для возвращения бесплатно

• дальше…

14:08 Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине

12:31 Шольц пообещал Украине больше оружия, в том числе систему ПВО

08:12 США направят Украине реактивные системы залпового огня

31.05 Рада уволила Денисову с должности омбудсмена – нардеп Железняк

31.05 Порошенко в Роттердаме обсудил с Туском предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС

31.05 Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине больше тяжелого вооружения

31.05 Лидеры ЕС на июньской встрече рассмотрят заявку Украины на членство

31.05 Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро

31.05 ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT

30.05 Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ

30.05 Глава МИД Франции анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar в скором времени

30.05 Словакия передаст Украине восемь САУ Zuzana 2

30.05 Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц KRAB - СМИ

30.05 Япония передаст Украине гуманитарную помощь еще на 166 млн долларов

30.05 Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержки

• дальше…

16:41 MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100

15:44 Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц

14:26 Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро

12:36 Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России

10:40 Toyota обошла Volkswagen по продажам в мире

09:52 Starlink теперь работает на всех континентах

09:47 Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее

09:05 BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski

31.05 Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин

31.05 До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов

31.05 Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре

31.05 В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта

31.05 DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»

31.05 В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту

31.05 Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно