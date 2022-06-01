Военный бюджет составляет три четверти бюджета Украины – глава Минфина

Ежемесячные расходы Украины в период войны превышают 200 млрд грн, львиная доля средств идет на армию и военные нужды, тогда как за счет налогов бюджет получает 54-56 млрд грн, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины, так что и расходы осуществляем примерно в таком объеме", – сказал он в интервью mind.ua.

Марченко уточнил, что в апреле расходы госбюджета составили 206 млрд грн, из которых выплаты на внутренне-перемещенных лиц и продовольственные программы составили около 14–15 млрд грн

"В мае цифра будет больше – где-то 16–17 млрд грн. Если говорить о расходах на соцзащиту в среднем – это 34 млрд грн, на образование и медицину – 31 млрд грн, зарплата в бюджетной сфере – 5 млрд грн", – пояснил министр.

Он добавил, что правительство уже несколько раз осуществляло секвестры и сократило расходы госбюджета на 180 млрд грн: почти полностью сокращены капитальные расходы – 72 млрд грн, уменьшена оплата труда работников бюджетных учреждений на 20 млрд грн, расходы на соцзащиту – на 22 млрд грн, другие расходы – на 40 млрд грн.

"Дальше сокращать уже некуда", – констатировал Марченко.

Говоря о возможных расходах на восстановление он сообщил, что пока может идти речь только о критической инфраструктуре деоккупированных территорий.

"А о широком обновлении следует говорить, в том числе с нашими партнерами, наверное, уже после победы. Конечно, мы и сегодня об этом говорим, но программа может стартовать, только когда прекратятся военные действия на нашей территории", – сказал министр.

По его мнению, возможности поддержки бизнеса в бюджете за счет государства, кроме создания условий для льготного кредитования, сейчас отсутствуют.

"Сейчас за счет налогов мы собираем 54–56 млрд грн, и этими средствами покрываем только 1/3 потребности наших расходов. Конечно, такое положение вынужденное, ведь мы сражаемся, и наши международные партнеры это понимают и готовы к нам прислушаться. Однако, рано или поз дно, мы должны войти в баланс", – подчеркнул глава Минфина.

Он еще раз заявил свою позицию, что не является сторонником смены налогового режима в любом виде – ни в части послабления, ни в части усиления.

"Считаю, что налоговая система должна быть стабильной – и все те изменения, которые есть у нас сегодня, должны вернуться к функционировавшим до 24 февраля 2022 года", – заявил Марченко.