Минфин Украины в июне ожидает роста внешнего финансирования до $4,8 млрд

Украина с начала войны получила более $6 млрд внешней помощи в виде грантов и кредитов, однако в июне ожидается рост поступлений на $4,8 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В июне ожидаем более $4,8 млрд. В частности, через механизм Всемирного банка, США, Великобритании, Канады, Германии, Японии, Италии, Нидерландов, Литвы, Латвии", - сказал он в интервью mind.ua.

Марченко напомнил, что дефицит государственного бюджета составляет около $5 млрд в месяц. "Но это дефицит, который мы хотим потенциально перекрыть за счет внешней помощи", - отметил министр.

Он также сказал, что с 1 по 20 мая Украина самостоятельно финансировала свои потребности без внешней помощи, привлекая средства за счет рыночной продажи военных облигаций и выкупа их Нацбанком.

По его словам, 20 мая поступили грантовые средства США и Великобритании на EUR504 млн и EUR600 млн макрофинансовой помощи ЕС.

"Следовательно, есть возможность полностью профинансировать за счет этих средств потребности, накопившиеся за последний период времени", - сказал министр.

Глава Минфина добавил, что такой рост внешнего финансирования позволит стабилизировать и ситуацию на валютном рынке.

В конце прошлого месяца Марченко оценил внешнее финансирование дефицита госбюджета в мае примерно в $2 млрд по сравнению с $1,7 млрд в апреле и $3 млрд в марте, когда была выделена срочная поддержка МВФ на $1,4 млрд и Всемирного банка.

