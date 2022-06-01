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Сводный платежный баланс Украины в апреле-2022 сведен с дефицитом $783 млн
14:12 01.06.2022 |
Дефицит сводного платежного баланса Украины в апреле 2022 года составил $783 млн, тогда как в апреле 2021-го профицит составил $795 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте.
Согласно его данным, профицит текущего счета платежного баланса в апреле-2022 составил $1,1 млрд, что в 23,4 раза больше дефицита в апреле-2021 ($47 млн).
НБУ также сообщил, что экспорт и импорт товаров за месяц сократились на 51% и 45,7% соответственно.
Основным фактором падения объемов экспорта до $2,4 млрд было сокращение экспорта продовольственных товаров на 52,8%, обусловленное сокращением экспорта зерновых (на 64,8%). Также наблюдалось сокращение экспорта черных и цветных металлов - на 71,3%, продукции химической промышленности - на 45,7%, древесины и изделий из нее - на 2,8%, минеральных продуктов (в том числе руд) - на 41,9% и продукции машиностроения - на 35%.
Объемы импорта товаров за указанный период сократились до $2,7 млрд, в том числе неэнергетический импорт - на 51,1%. В частности, на 18,2% упал импорт промышленных изделий, на 68,9% - продукции машиностроения, на 41,4% - продовольственных товаров, на 72,4% - черных и цветных металлов, на 61,6% - продукции химпромышленности, а древесины и изделий из нее - на 75,3%.
В то же время энергетический импорт сократился на 17,2%.
По оценкам Нацбанка, в апреле-2022 был зафиксирован дефицит торговли услугами $785 млн по сравнению с профицитом $347 млн в апреле-2021. НБУ объяснил это ростом беженцев за рубежом, чьи расходы превысили расходы апреля-2021 в 3,7 раза. Одновременно экспорт услуг упал на 41,9%.
Профицит баланса первичных доходов в апреле-2022 составил $783 млн (в апреле-2021 дефицит составил $491 млн). Поступления по статье "оплата труда" снизились на 6,1%, а выплаты по доходам от инвестиций - на 81,2%.
Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в апреле текущего года составило $1,1 млрд против $48 млн в апреле предыдущего года.
Чистый отток по финансовому счету составил $1,9 млрд (в апреле-2021 чистый приток составил $747 млн), что было обусловлено оттоком средств по операциям частного сектора.
Чистый приток по операциям госсектора составил $818 млн(в апреле 2021 года - отток $1 млрд).
Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $85 млн, тогда как в апреле предыдущего года этот показатель составил $626 млн.
Как указал регулятор, чистое увеличение внешней позиции банковской системы страны по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $454 млн. Оно было обусловлено увеличение внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $504 млн.
Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) в апреле-2022 выросла на $2,5 млрд. Она была обусловлена ростом чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $1,5 млрд, ростом объемов наличной валюты вне банков на $1 млрд (снова за счет беженцев).
По состоянию на 1 апреля 2022 года объем международных резервов составил $26,9 млрд, что обеспечивает финансирование импорта в течение 3,9 месяцев.
Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2021 году был сведен с профицитом $487 млн, что в четыре раза меньше, чем в 2020 году. Дефицит текущего счета платежного баланса составил $2,1 млрд, тогда как в 2020 году был зафиксирован профицит этого показателя в размере $5,3 млрд.
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