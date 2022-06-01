Общий госдолг в апреле увеличился на 0,8% до $97,6 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 0,8%, или на 0,81 млрд долларов до 97,62 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец апреля составил 2 855,75 млрд гривен, или 97,62 млрд долларов, против 2 832,03 млрд гривен, или 96,81 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 2 556,36 млрд гривен (87,38 млрд долларов) против 2 524,1млрд гривен (86,28 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился с 50,37 млрд долларов до 49,91 млрд долларов.

Прямой внутренний долг вырос в гривневом эквиваленте с 1 050,66 млрд гривен до 1 096,37 млрд гривен (в долларовом эквиваленте вырос с 35,91 млрд долларов до 37,48 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 апреля составил 299,39 млрд гривен, или 10,23 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2021 госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов до 97,95 млрд долларов.