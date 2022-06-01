Финансовые новости
- |
- 01.06.22
- |
- 15:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Общий госдолг в апреле увеличился на 0,8% до $97,6 млрд
12:41 01.06.2022 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 0,8%, или на 0,81 млрд долларов до 97,62 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец апреля составил 2 855,75 млрд гривен, или 97,62 млрд долларов, против 2 832,03 млрд гривен, или 96,81 млрд долларов, месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 2 556,36 млрд гривен (87,38 млрд долларов) против 2 524,1млрд гривен (86,28 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц сократился с 50,37 млрд долларов до 49,91 млрд долларов.
Прямой внутренний долг вырос в гривневом эквиваленте с 1 050,66 млрд гривен до 1 096,37 млрд гривен (в долларовом эквиваленте вырос с 35,91 млрд долларов до 37,48 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 30 апреля составил 299,39 млрд гривен, или 10,23 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2021 госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов до 97,95 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине
ТОП-НОВОСТИ
|США направят Украине реактивные системы залпового огня
|В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
|Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро
|ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин Украины в июне ожидает роста внешнего финансирования до $4,8 млрд
|Валютный курс может установиться на отметке около $40 грн/$ - Concorde Capital
|Сводный платежный баланс Украины в апреле-2022 сведен с дефицитом $783 млн
|Цены на нефть 1 июня ускорили темпы роста
|Суд арестовал сжиженный газ «Укрнафты», проданный на бирже без лицензии
|Столичный рынок новостроек восстановился на четверть, цены в Киеве выросли на 4,4%, в пригороде - на 12,2% - ЛУН
Это интересно
|Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре
|В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта
|DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»
|В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту
|Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов
|Mercedes-Benz отказывается от компактных моделей в пользу роскоши
|Sony: смартфоны превзойдут по качеству зеркальные камеры не позднее 2024 года