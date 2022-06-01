В Украине определили 100 крафтовых производителей, которые получат 100 тысяч долларов поддержки

По итогам инициативы помощи украинским производителям во время войны Made in UA Support Project 100 украинских крафтовых производителей получат 100 тысяч долларов поддержки.

Об этом говорится в пресс-релизе программы Made in UA Support Project.

В частности, помощь получат производители одежды и обуви, мебели, игрушек, декора для дома, косметики и т.д.

Инициативу Made in UA Support Project в апреле запустили программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", АО "Укрпочта" и ГО TECHBUREAU при поддержке ДІЯ.Бізнес.

Отмечается, что участников проекта Made in UA Support Project выбирали с 27 апреля по 31 мая.

Целью инициативы было выбрать 100 украинских крафтовых производителей, которые продолжают свою деятельность в тяжелых условиях полномасштабной войны и предоставить им помощь для развития бизнеса, говорят организаторы.

При этом более 25% брендов, подавших заявки для участия в проекте - из Киева, более 10% - из Харьковской области. Также активно откликнулись Днепропетровская, Одесская, Львовская области. В то же время к проекту присоединились предприятия из регионов, которые больше всего страдают от боевых действий - Донецкой, Луганской, Запорожской областей.

"Более 75% предприятий-заявителей имеют до 10 человек в команде. Наиболее распространенные виды продукции - одежда или обувь, декор для дома, мебель, игрушки, косметика и т.д. Почти 40% предприятий занимается экспортом. Многие из них начали экспортировать уже во время войны, открыв для себя такие площадки как eBay, Etsy, etc.", - говорится в сообщении.

"Made in UA Support Project вызвал значительный интерес среди украинских предпринимателей. Мы ориентировались на 500-700 заявок, однако получили - 3397! Эта цифра показывает востребованность финансовой поддержки и незаурядную предпринимательскую активность украинских производителей в условиях полномасштабной войны.

Выбор был сверхсложный из-за обилия талантливых производителей, принявших участие в проекте. Нам пришлось продлить сроки рассмотрения заявок на неделю, до 31 мая, чтобы выбрать 100 брендов. Если бы была такая возможность, мы бы выбрали гораздо больше компаний", - заявила директор ГО TECHBUREAU Ханна Зенн.

Каждый член жюри оценивал предприятия для того, чтобы избрать 100 компаний, которые, по его мнению, должны получить финансовую поддержку. Те предприятия, которые получили больше голосов от всех экспертов, были выбраны для оказания помощи.

В случае, если количество голосов было равно, предпочтение отдавалось тому, кто ранее подал заявку.

Список компаний, которые получат помощь в рамках Made in UA Support Project, можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Победившие предприятия получат финансовую помощь $1000 (без учета налогов). Эти средства они смогут направить на самые актуальные издержки производства: материалы, оборудование для создания продукции, рекламу, зарплату, улучшение презентации товаров и т.д.

Каждый из победителей получит подробную инструкцию и перечень данных, которые необходимо предоставить для подписания договора. В течение месяца деньги поступят на баланс производителей.

Победители получат дополнительные призы от организаторов и партнеров.

Так, от Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и онлайн-платформы для предпринимателей Дія.Бізнес 10 компаний получат консультации по определению приоритетных рынков, а также обзоры трендов e-commerce в релевантной нише выбранных рынков (средняя стоимость указанных услуг на рынке - $1500).