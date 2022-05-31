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Кабмин одобрил подписание соглашения с ЕС о помощи на 330 миллионов евро
22:09 31.05.2022 |
Кабинет министров на заседании во вторник, 31 мая, одобрил проект соглашения мероприятия "Программа ЕС по поддержке Украины в чрезвычайной ситуации", подписание которого позволит привлечь помощь от ЕС на общую сумму 330 миллионов евро.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.
"Заключение Соглашения позволит возможность получения финансовой, технической и другой помощи ЕС в размере 330 млн евро для поддержки населения, которое пострадало от военного нападения РФ, и укрепления устойчивости Украины", - написал Мельничук.
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