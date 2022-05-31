Кабмин утвердил условия получения льготного кредита от Канады на $1 миллиард

Кабинет Министров утвердил условия получения льготного кредита от Канады на сумму 1 млрд. канадских долларов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство финансов.

"Сегодня, 31 мая 2022 года, Кабинет Министров Украины принял постановление «Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Ее Величества Королевы от имени Канады, представленного Министром финансов». Постановлением утверждены Основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения кредита на общую сумму, не превышающую 1 млрд канадских долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит будет предоставлен на льготных условиях со сроком погашения 10 лет. Договор будет подписан министром финансов Украины как заемщиком, министром финансов Канады как кредитором и Экспортно-кредитным агентством Канады как агентом.

Средства будут привлечены в государственный бюджет для осуществления финансирования приоритетных расходов, в частности для проведения социальных расходов, поддержки наименее защищенного населения и внутренне перемещенных украинцев.

Как сообщалось, за более чем 3 месяца финансовая поддержка Украины союзниками уже превысила 7 млрд долларов.

24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины - полномасштабное вторжение. русские захватчики обстреливают и бомбят мирные города и деревни Украины, пытают и убивают мирное население. Силы обороны Украины оказывают упорное сопротивление российским захватчикам.