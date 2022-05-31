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Рада увеличила военные расходы госбюджета на 247 миллиардов
17:29 31.05.2022 |
Верховная Рада приняла законопроект №7413 об изменениях в бюджет, предусматривающих увеличение расходов общего фонда госбюджета на 287,09 млрд грн за счет осуществления дополнительных внешних заимствований.
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
За законопроект во втором чтении проголосовали 299 народных депутатов.
Железняк отметил, что документ, в частности, предусматривает 5,82 млрд грн на программу "Поддержка", что позволит тем, кто подал заявку 26-31 марта (904,77 тыс. застрахованным лицам) получить выплаты.
Законопроектом предусматривается увеличение расходов на национальную безопасность и оборону - на 247,77 млрд грн, пополнение резервного фонда - 1,5 млрд грн, финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда - на 20,06 млрд грн.
Также предусмотрено увеличение расходов на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг - 12,54 млрд грн. Помощь на проживание получат 1,8 млн человек.
Таким образом, законопроект увеличивает расходную часть госбюджета на 2022 год до 2,08 трлн грн (с 1,79 трлн грн), а предельный дефицит госбюджета на этот год - до 743,5 млрд грн (с 456,36 млрд грн).
При этом для финансирования дополнительных расходов госбюджета предусмотрено увеличение плановых государственных заимствований до 1 125,8 млрд грн (или на 34,2% к ранее увеличенному при пересмотре госбюджета в марте показателю и почти в 2 раза до первично утвержденного показателя).
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