Украинцы могут подать заявку на денежную помощь от международных организаций

С 1 мая украинцы, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, где происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица, могут подать заявку на денежную помощь от международных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики в Telegram.

Подать заявку можно на социальной платформе еДопомога (https://edopomoga.gov.ua).

Для этого следует заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета. Этот номер можно узнать в личном кабинете или приложении банка, где открыт банковский счет человека.

Данные, указанные в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров.

Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

Ранее правительство приняло разработанное Министерством социальной политики решение, обеспечивающее возможность распространить дополнительные выплаты от международных организаций на жителей оккупированных, деоккупированных или находящихся в зоне активных боевых действий территорий (в соответствии с постановлением КМУ от 16 апреля 2022 года № 457 "О поддержке отдельных категорий население, пострадавшее в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины").