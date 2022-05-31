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В «Дії» появятся военные облигации и пенсионное удостоверение, - Минцифры
13:17 31.05.2022 |
В министерстве цифровой трансформации анонсировали девять новых услуг.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram по результатам "Дія Борда" - еженедельной встречи с командой "Дія".
"Небольшой спойлер - сейчас работаем над запуском в приложении военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата. Это одни из девяти услуг и документов, которые мы запустим в скором времени. Хотя одновременно в работе их - десятки", - отметил он.
Как добавил Федоров, во время "Дія Бордов" участники определяют статусы по проектам и планируют запуск новых услуг на портале и в приложении.
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