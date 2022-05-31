Еврокомиссия за несколько недель может подключить Украину к программе LIVE с бюджетом EUR5,5 млрд - глава Минприроды

Украина завершает консультации с Еврокомиссией по ее привлечению к запущенной в 1992 году международной экологической программе LIVE с бюджетом на 2021-2027 годы более EUR5,5 млрд, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец.

"Мы завершаем консультации по присоединению Украины к LIVE, и я уверен, что уже в течение нескольких недель, может месяца, мы пригласим еврокомиссара по вопросам окружающей среды, мирового океана и рыболовства Виргиниюса Синкявичюса в Украину, чтобы финализировать наши договоренности и присоединиться к современному финансовому инструменту с бюджетом 5,5 млрд евро", - сказал Стрилец в эфире общенационального телемарафона "UA вместе" в понедельник.

Министр отметил, что на открытии проходящей сейчас зеленой недели Европы Синкявичюс призвал европейцев внимательно отнестись к вопросу привлечения Украины к программе LIVE.

"Отношение еврокомиссара к Украине настолько теплое, что он ясно сказал, что мы должны обратить внимание на восстановление Украины по программе LIVE. Это дает мне уверенность, что мы вскоре будем получать конкретные средства на реализацию конкретных проектов", - описал ситуацию министр.

Он добавил, что Украина обратилась в соответствующий департамент Еврокомиссии с просьбой помочь в качественной подготовке проектов, которые она будет подавать.

Кроме того, Стрилец уточнил, что в Украине такие проекты нарабатывают около 200 специалистов рабочей группы "Экологическая безопасность" Национального совета по восстановлению Украины при главе государства.

По его словам, реализация проектов в рамках программы LIVE может стать эффективным методом преодоления последствий военных действий РФ, в частности, в направлении восстановления окружающей среды, сохранения биоразнообразия.

Он добавил, что программа очень быстро финансирует инновационные проекты.

По данным министра, в Украине из-за агрессии РФ около 20% площади всех природоохранных территорий находится под угрозой уничтожения, а боевые действия охватили 12 национальных парков и заповедников.

"Около 3 тысяч гектаров лесов повреждены обстрелами, на территории более 500 тысяч га до сих пор ведутся боевые действия. Сложная ситуация в Херсонской области, где огнем пройдено более 4 тысяч га лесов", - привел примеры Стрелец.

Он отметил, что Украина делает все, чтобы посчитать все убытки, причиненные РФ, и выставить претензии "либо в виде исков в международные суды, либо в общей корзине репараций".

Как сообщалось, ранее Стрилец отмечал, что Украина зафиксировала ориентировочно свыше 100 случаев экоцида, вызванного обстрелами и захватом территорий российскими войсками.

По его словам, на базе Государственной экологической инспекции работает соответствующий штаб, целью которого является фиксация таких преступлений, в том числе и расчет убытков. Также Минприроды готовит обновление запущенной до войны электронной платформы "Экосистема", в которой будут фиксироваться все случаи повреждения окружающей среды и открываться информация о предварительных размерах ущерба, чтобы впоследствии создать общую базу.