НБУ ожидает инфляцию в мае на уровне 17% - Шевченко

Национальный банк оценивает уровень инфляции в Украине в мае в 17%, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Как указал он в колонке на zn.ua в понедельник, текущий и прогнозный темп роста потребительских цен должен служить для Министерства финансов ориентиром относительно ставки доходности по гривневым ОВГЗ.

Шевченко указал при этом, что в апреле инфляция составила 16,4%, а в мае центробанк ожидает показателя около 17%, тогда как по итогам года НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 20% и больше.

При этом доходность выпускаемых министерством облигаций составляет от 9,5% до 11,5%.

По мнению главы Нацбанка, Минфину следует повысить ставки доходности ОВГЗ, что будет благоприятствовать росту процентных ставок по депозитам.

По данным Госстата, инфляция в годовом измерении по итогам апреля 2022 года выросла до 16,4% с 13,7% по итогам марта, 10,7% – по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.