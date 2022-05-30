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НБУ ожидает инфляцию в мае на уровне 17% - Шевченко
23:07 30.05.2022 |
Национальный банк оценивает уровень инфляции в Украине в мае в 17%, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Как указал он в колонке на zn.ua в понедельник, текущий и прогнозный темп роста потребительских цен должен служить для Министерства финансов ориентиром относительно ставки доходности по гривневым ОВГЗ.
Шевченко указал при этом, что в апреле инфляция составила 16,4%, а в мае центробанк ожидает показателя около 17%, тогда как по итогам года НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 20% и больше.
При этом доходность выпускаемых министерством облигаций составляет от 9,5% до 11,5%.
По мнению главы Нацбанка, Минфину следует повысить ставки доходности ОВГЗ, что будет благоприятствовать росту процентных ставок по депозитам.
По данным Госстата, инфляция в годовом измерении по итогам апреля 2022 года выросла до 16,4% с 13,7% по итогам марта, 10,7% – по итогам февраля и 10% – по итогам января, указало ведомство.
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