После введения льгот в Украину ввезли 120 тысяч автомобилей, - нардеп

По данным Государственной таможенной службы, за период с 9 апреля в Украину без уплаты пошлин и акциза ввезено 123,6 тысяч автомобилей.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в своем канале в Telegram.

Он уточнил, что общая сумма налоговой и таможенной льгот при ввозе автомобилей составила 13,6 млрд грн.

"Из интересного: темпы ввоза не падают. В среднем в будний день 4000-5000 машин завозят", - добавил Железняк.

Как сообщалось, по данным Государственной таможенной службы, за период с 9 апреля по 19 мая в Украину без уплаты пошлин и акциза ввезено 94 420 автомобилей средней стоимостью $4 632 за единицу.

Напомним, 6 апреля вступил в силу принятый Верховной Радой в марте закон, которым освобожден от ввозной пошлины и НДС импорт товаров в Украину для бизнеса, а также полностью освобожден от налогообложения импорт транспортных средств гражданами. В то же время платится только сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Однако уже в конце апреля председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев и ряд других депутатов от "Слуги народа" инициировали законопроект, которым отменяются льготы по НДС, акцизу и пошлины при ввозе транспортных средств.

Его авторы указывают, что действие норм об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС ввоз автомобилей негативно влияет на поступления в бюджет, при этом зафиксированы нередкие случаи ввоза авто премиум класса.