Оккупанты планируют реализовать похищенную в Мариуполе металлопродукцию в страны Африки и Азии, - «Метинвест»

Группа "Метинвест" заявляет, что российские оккупанты планируют реализовать похищенную в Мариуполе металлопродукцию группы в страны Африки и Азии, которые не поддерживают санкционную политику в отношении страны-агрессора - России.

Об этом говорится в сообщении группы, передают Українськi Новини.

"На день начала войны в порту Мариуполя находилась металлургическая продукция, произведенная на предприятиях "Метинвеста" - металлургических комбинатах "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Указанная металлургическая продукция должна была быть экспортирована покупателям из разных стран, включая Испанию, Италию, Бельгию, Грецию, Португалию и Турцию.

На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: SMARTA (Либерия), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Доминика), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) и LADY AUGUSTA (Ямайка), на которые уже были загружены 28 тысяч тонн металлургической продукции", - говорится в сообщению.

Согласно сообщению, существует высокий риск, что эти суда оккупанты используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей "Метинвесту".

"Незаконные действия по захвату и возобновлению работы мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить ориентировочно в порты Ростова, Таганрога, Новороссийска, Туапсе и оккупированного Севастополя с целью дальнейшей незаконной продажи украденной продукции в страны Африки и Азии, которые не поддерживают санкционную политику в отношении страны-агрессора - РФ. По международному праву и законодательству Украины, действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции "Метинвеста" содержат все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, "Метинвест" приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных и их сообщников к строгой юридической ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, в Мариупольский морской торговый порт (Донецкая область) зашло российское грузовое судно, на которое оккупанты грузят украинский металл.

"Метинвест" готовит судебные иски к России о возмещении ущерба за разрушение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали".

Основными акционерами группы "Метинвест" являются SCM (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.