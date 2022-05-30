Кабмин одобрил изменения в Таможенный кодекс, которые должны ускорить оформление товаров

Кабинет Министров одобрил законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, необходимые для обеспечения международного применения NCTS (New Computerized Transit System, Новая компьютеризированная транзитная система) и расширения имплементации положений таможенного законодательства ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Укринформ.

Отмечается, что теперь законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Раде.

«Предложенные изменения в Таможенный кодекс чрезвычайно важны для украинского бизнеса, в частности, для ускорения прохождения товаров через таможенную границу и их таможенного оформления, что стало особенно острой потребностью во время войны после 24 февраля. Кроме того, такие изменения необходимы для обеспечения международного применения NCTS и дальнейшей гармонизации Таможенного кодекса Украины с Таможенным Кодексом ЕС», - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Дальнейшая имплементация таможенного законодательства ЕС в Украине предусматривает возможность применения украинскими предприятиями транзитных деклараций с использованием NCTS без необходимости оформлять какие-либо дополнительные транзитные документы в пределах 36 стран. Также планируется расширить спектр предприятий, которым станут доступны таможенные упрощения, аналогичные европейским.

По информации Минфина, Украина уже завершает прохождение тестирования NCTS на соответствие положениям Конвенции о процедуре совместного транзита. До конца 2022 г. государство должно успешно пройти оценочную миссию и присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарам.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркивал, что Украина планирует в ближайшее время подписать «таможенный безвиз» - присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита, которая является основой перемещения товаров между странами-членами ЕС. Украина уже технически готова присоединиться к соответствующей Конвенции.