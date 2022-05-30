Из-за войны около 35% экономики Украины не работает - Шмигаль

Из-за войны примерно 35% экономики Украины сегодня не работает.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в комментарии BBC News Украина, передает Укринформ.

«По разным оценкам разных экспертов на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП также составляет 30-50%. В среднем около 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50-70% мирного времени. При этом драматически выросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование», - сказал Шмигаль.

По его словам, все это образует бюджетный дефицит в размере 5 млрд. долларов ежемесячно. «Это большие деньги, и, конечно, мы просим партнеров нас поддержать, получаем такую ​​поддержку. Тесно сотрудничаем с МВФ, Международным банком, США, ЕС. Великобритания очень нас поддерживает», - отметил Шмигаль.

Он добавил, что прямые убытки, причиненные инфраструктуре и экономике Украины, составляют около 600 млрд долларов, эти убытки каждый день растут.

По словам Премьер-министра, более 100 учебных заведений и более 500 медицинских учреждений либо разрушены полностью, либо повреждены. Также разрушены 25 тыс. км дорог, несколько сотен мостов, 12 международных аэропортов повреждены, более 40 млн кв. метров жилья повреждены или разрушены.

Премьер-министр отметил, что бизнес потерял более 200 заводов, около 17% бизнесов вообще прекратили свою работу, а 60% предприятий работают на уровне ниже довоенного.

Как сообщал Укринформ, 5 мая во время визита в Варшаву Премьер-министр Денис Шмигаль представил международным партнерам и донорам платформу United24.

17 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ по инициативе создания национального бренда United24 для объединения усилий международных партнеров в поддержке Украины.

18 мая футболист Андрей Шевченко стал первым послом United24.