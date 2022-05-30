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Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали
Третий этап предполагает большое восстановление страны по параметрам и стандартам ЕС после прекращения боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC News Украина.
По его словам, первый этап предполагает мгновенное восстановление там, где это уже сейчас можно сделать. В частности, неразрушенные дома, где можно отремонтировать крыши, поставить окна. На это из бюджета выделено 1,5 млрд грн.
Второй этап состоится немедленно после завершения боевых действий. Речь идет об электроснабжении, водоотводе, возведении понтонных мостов, пояснил глава правительства.
Третий этап предполагает большое восстановление страны по параметрам и стандартам ЕС. Шмыгаль объяснил, что для второго этапа обновления Украины будут выделяться деньги из нашего бюджета. Кроме того, ожидается финансовая помощь партнеров и международных финансовых гуманитарных благотворительных организаций.
Последний - наиболее ценный этап восстановления, пояснил премьер. Поэтому на этой стадии Украина рассчитывает получить помощь от партнеров, международных организаций, инвесторов, частных доноров.
"Но мы убеждены, что за совершенные разрушения должна платить Россия. Это должно быть за счет замороженных российских активов, которые нужно конфисковать и передать Украине для совместного с партнерами обновления нашего государства. Для этого нужно разрабатывать международное законодательство", - пояснил Шмыгаль.
Однако премьер подчеркнул, что третий этап восстановления будет возможен только после завершения боевых действий и после того, как российские войска выйдут за пределы наших географических границ.
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