Кабмин упростил проверку обращений граждан на получение помощи от государства

Кабинет министров внес изменения в Порядок доступа к информации в информационно-аналитической платформе электронной верификации и мониторинга органов, осуществляющих государственные выплаты, призванные облегчить оформление государственной помощи.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, изменения предусматривают интеграцию информационных систем органов, осуществляющих государственные выплаты, с информационно-аналитической платформой электронной верификации и мониторинга Минфина.

В министерстве пояснили, что сегодня работники органов, осуществляющих государственные выплаты, при рассмотрении обращений граждан одновременно используют в работе в платформу Минфина для проведения превентивной верификации, и собственные информационные системы, создающие дополнительную нагрузку на работников и требующие дополнительного времени на обработку таких заявлений .

Введенные же Кабмином изменения предусматривают возможность предоставления доступа ко всей этой информации в информационно-аналитической платформе.

"Таким образом, в дальнейшем формирование запросов на превентивную верификацию с использованием интерфейсов собственных информационных систем будет способствовать сокращению времени на рассмотрение обращений на назначение государственных выплат и принятие решений по результатам их рассмотрения", - обещают в Минфине.