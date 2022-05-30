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Кабмин упростил проверку обращений граждан на получение помощи от государства
09:25 30.05.2022 |
Кабинет министров внес изменения в Порядок доступа к информации в информационно-аналитической платформе электронной верификации и мониторинга органов, осуществляющих государственные выплаты, призванные облегчить оформление государственной помощи.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, изменения предусматривают интеграцию информационных систем органов, осуществляющих государственные выплаты, с информационно-аналитической платформой электронной верификации и мониторинга Минфина.
В министерстве пояснили, что сегодня работники органов, осуществляющих государственные выплаты, при рассмотрении обращений граждан одновременно используют в работе в платформу Минфина для проведения превентивной верификации, и собственные информационные системы, создающие дополнительную нагрузку на работников и требующие дополнительного времени на обработку таких заявлений .
Введенные же Кабмином изменения предусматривают возможность предоставления доступа ко всей этой информации в информационно-аналитической платформе.
"Таким образом, в дальнейшем формирование запросов на превентивную верификацию с использованием интерфейсов собственных информационных систем будет способствовать сокращению времени на рассмотрение обращений на назначение государственных выплат и принятие решений по результатам их рассмотрения", - обещают в Минфине.
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