Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры уже превышает $105,5 миллиарда - KSE

Прямой ущерб экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры из-за полномасштабного вторжения россии уже превышает 105,5 млрд долларов, общая сумма убытков инфраструктуры оценивается в пределах 564 - 600 млрд долларов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Киевская школа экономики.

"По состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры уже превышает $105,5 млрд или более 3,1 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли более чем на $8 млрд", - говорится в сообщении.

В частности, за неделю на 5,5 млрд долларов выросла сумма ущерба от разрушений жилищного фонда. По состоянию на 25 мая КШЭ оценивает общий ущерб от разрушения жилья в 39,3 млрд долларов. Больше всего от разрушения жилого фонда пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Всего из-за войны повреждено, разрушено или потеряно более 44 млн кв. м жилья украинцев.

Задокументированные прямые убытки украинских предприятий достигли 11,3 млрд долларов. С начала полномасштабной войны россии против Украины повреждены или разрушены по меньшей мере 227 предприятий, заводов и фабрик.

Суммарный ущерб сферы ритейла оценивается в 1,4 млрд долларов. Всего с 24 февраля из-за боевых действий пострадало не менее 2910 торговых точек.

Отмечается, что по последним расчетам в рамках проекта «Россия заплатит» ущерб от повреждения, уничтожения или потери легковых автомобилей составляет почти 1,6 млрд долларов. Всего таких автомобилей уже около 105 тысяч.

Ущерб, нанесенный россиянами образовательным учреждениям, за неделю вырос на 103 млн долларов до 1,5 млрд. Учреждениям здравоохранения за период с 24 февраля нанесен ущерб на 1,1 млрд долларов.

"В целом с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23.8 тысяч километров дорог, 6.3. тысячи железнодорожных путей и 41 железнодорожный мост, 643 учреждения здравоохранения, 1123 учебных заведения, 621 детсад, 195 культурных и 8 , 99 админзданий, 28 нефтебаз, 19 торговых центров", - отмечают в КШЭ.

Общий ущерб экономике, как прямой, так и косвенный (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы и т.п.) оцениваются в пределах 564-600 млрд долларов.

Как сообщалось, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска России обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.