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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

По программе релокации уже переехали более 600 предприятий

08:47 30.05.2022 |

Економіка

 

Более 600 предприятий завершили переезд из регионов, где продолжаются боевые действия, 390 из них уже возобновили работу.

Об этом сообщает Министерство экономики в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Более 600 предприятий, принявших участие в программе релокации, завершили переезд из областей, где продолжаются боевые действия. 390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки. Еще 151 - оформляют необходимые документы или находятся на маршрутах переезда.

Самыми популярными областями релокации предприятий остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая. Также бизнес находит новые места для размещения своих мощностей в Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и других областях.

По словам заместителя министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игоря Дядюры, местные власти всячески способствуют этому процессу - помогают находить помещения для работы, обеспечить подключение к сетям, найти жилье для работников и налаживать логистические маршруты.

В дальнейшем предпринимателям будут помогать с налаживанием логистических маршрутов и поиском новых рынков сбыта, в том числе за границей.

Напомним, в Украине действует государственная программа релокации производств. Предприятия, расположенные в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении мощностей на запад страны.
 

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