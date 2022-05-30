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S&P снизило кредитный рейтинг Украины из-за войны
08:31 30.05.2022 |
Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило кредитный рейтинг Украины на одну строчку на фоне более продолжительного конфликта, чем предполагалось сначала, когда Россия вторглась в страну в феврале.
Как пишет Bloomberg, прогноз ухудшился на фоне продолжения войны.
Рейтинг долгосрочного и краткосрочного долга Украины в иностранной валюте был снижен до CCC+. Этот уровень только на пять степеней выше дефолтного.
Агентство также присвоило стране негативный прогноз, поскольку риски для экономики и финансовой стабильности, вызванные войной, могут подорвать способность правительства выполнять свои долговые обязательства, говорится в заявлении S&P.
"Способность правительства Украины погасить коммерческий долг в иностранной валюте зависит от потока донорской поддержки", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, агентство S&P Global ухудшило прогноз роста ВВП ряда крупнейших стран мира на ближайшие два года.
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