S&P снизило кредитный рейтинг Украины из-за войны

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило кредитный рейтинг Украины на одну строчку на фоне более продолжительного конфликта, чем предполагалось сначала, когда Россия вторглась в страну в феврале.

Как пишет Bloomberg, прогноз ухудшился на фоне продолжения войны.

Рейтинг долгосрочного и краткосрочного долга Украины в иностранной валюте был снижен до CCC+. Этот уровень только на пять степеней выше дефолтного.

Агентство также присвоило стране негативный прогноз, поскольку риски для экономики и финансовой стабильности, вызванные войной, могут подорвать способность правительства выполнять свои долговые обязательства, говорится в заявлении S&P.

"Способность правительства Украины погасить коммерческий долг в иностранной валюте зависит от потока донорской поддержки", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, агентство S&P Global ухудшило прогноз роста ВВП ряда крупнейших стран мира на ближайшие два года.