Япония передаст Украине гуманитарную помощь еще на 166 млн долларов

Правительство Японии объявило о продлении чрезвычайной грантовой помощи Украине и выделении на эти цели дополнительных 166 млн долларов, говорится в сообщении министерства иностранных дел Японии, опубликованном в пятницу, 27 мая.

В новый пакет помощи войдут противопожарное оборудование, средства связи, медикаменты и различные медицинские изделия. Поставки будут осуществляться через представительство ООН. В сообщении также отмечается, что Япония ранее в этом месяце уже передала Украине различные продукты питания.

В мае Япония выделила Украине 300 млн долларов финансовой помощи на гуманитарные нужды. На тот момент объем такой помощи достиг отметки в 600 млн долларов. МИД Японии также сообщил о выделении в качестве безвозмездной помощи по программе экономического и социального развития 300 млн йен (около 2,3 млн долларов) для нужд здравоохранения Украины.

Япония продолжит поддерживать народ Украины

"Правительство Японии продолжит оказывать поддержку и поддерживать народ Украины, который сталкивается с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны-члены G7", - говорится в сообщении японского МИД.

В апреле министры финансов стран "большой семерки" договорились предоставить Украине финансовую помощь в размере 24 млрд долларов в течение 2022 года. Япония наряду с другими странами группы объявила о постепенном отказе от российской нефти. Премьер-министр страны Фумио Кисида назвал это "трудным решением", объяснив, что страна сильно зависит от импорта энергоносителей. "Но скоординированные действия стран G7 сейчас более важны. Мы не будем торопиться, чтобы предпринять шаги по поэтапному отказу", - сказал Кисида.