Финансовые новости
- |
- 30.05.22
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержки
08:06 30.05.2022 |
Германия анонсировала финансовую поддержку Украине.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Совет тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран",- пишет она.
Напомним, правительство Германии свело военную поддержку Украины к минимуму за последние девять недель. В частности, Германия не снабжала даже никакого достойного внимания легкого вооружения с конца марта.
С 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две поставки оружия от федерального правительства. Оба содержали лишь небольшие устройства. В середине мая Германия послала 3000 противотанковых мин и еще 1600 специальных противотанковых мин направленного действия.
Еще одна поставка от федерального правительства поступила в Украину месяцем раньше. В ней были только запчасти к пулеметам, "зажигатели", детонационные шнуры, радиостанции, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.
При этом федеральный министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек отверг обвинения в том, что Германия очень неохотно помогает Украине.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Ненужный» Конституционный суд. Зачем заместитель Ермака подставляет Зеленского
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
|Регистрация налоговых накладных возобновится 27 мая – глава комитета Рады Гетманцев
|В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.05.22
|Энергетическая биржа отложила переход на торговлю газом без НДС
|Кабмин одобрил изменения в Таможенный кодекс, которые должны ускорить оформление товаров
|Кабмин упростил проверку обращений граждан на получение помощи от государства
|Из-за войны около 35% экономики Украины не работает - Шмигаль
|Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали
Это интересно
|У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay
|Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет
|Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
|Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
|Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ