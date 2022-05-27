Бизнес уже получил 114 миллиардов доступных кредитов

Украинский бизнес получил более 114 млрд. грн. по программе программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство экономики.

"Уже 41,5 тыс. кредитов на общую сумму 114 млрд грн получили предприниматели с начала старта программы «5-7-9%». Это преимущественно предприятия сельского хозяйства (51%), торговли и производства (22,5%) и промышленной переработки (14,5%)", - говорится в сообщении.

Среди регионов по льготному кредитованию бизнеса лидируют Киев, Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области.

Большинство кредитов (на общую сумму 58,3 млрд грн) предприниматели берут на антикризисные цели, значительное количество кредитов на рефинансирование (25,8 млрд грн), а также с целью осуществления инвестиций (10,2 млрд грн).

В программе задействованы 42 банка, из которых по количеству кредитных договоров удерживают первенство ПриватБанк (17 тыс.), Сбербанк (5,2 тыс.) и Райффайзен Банк (3,8 тыс.).

«Трансформированная программа «5-7-9%» дает украинским предпринимателям возможность продолжать свою деятельность и эффективно преодолевать трудности, вызванные войной, поддерживая устойчивость экономики Украины. Это очень важно не только для нас. <...> Восстановление украинской экономики может стать одним из стабилизирующих факторов в предупреждении глобальных кризисных явлений", - заметил замминистра экономики Александр Грибан.

Как сообщалось, в конце апреля Кабмин внес изменения в государственные программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%». В частности, правительство унифицировало подход в предоставлении финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства.

Кроме того, Кабмин разрешил привлекать доступные кредиты предприятиям государственного сектора.