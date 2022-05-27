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Во время войны землю в пользование можно предоставлять по упрощенной процедуре - U-LEAD
22:18 27.05.2022 |
Органы местного самоуправления могут продлевать срок действия договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения на один год.
Как передает Укринформ, об этом сообщила советница по вопросам децентрализации и местного самоуправления регионального офиса U-LEAD с Европой в Черкасской области Юлия Полищук.
Такой механизм сейчас актуален в связи с остановкой работы Государственного реестра вещных прав и Государственного земельного кадастра, но одновременно с потребностью в запуске сельскохозяйственного сектора экономики.
По словам Полищук, среди договоров в сфере землеустройства общины во время войны могут заключать договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения коммунальной собственности. При этом во время военных действий запрещается заключать договор аренды постоянного пользования, эмфитевзиса и договор о передаче права землепользования.
«Органы местного самоуправления могут предоставлять в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения коммунальной собственности, а также оставшиеся участки в коллективной собственности сельхозпредприятий, кооперативов. Речь идет также и о нераспределенных и неистребованных земельных участках и земельных долях (паях), земельные участки в отношении которых не завершен аукцион по продаже права аренды», - пояснила советница.
Она подчеркнула, что законодательство вносит существенные условия в договор аренды земли во время войны. «Во-первых, арендная плата должна быть не менее 8% нормативной денежной оценки пашни по области. Во-вторых, договор не может быть возобновлен, заключен на новый срок и прекращается с истечением срока его действия. У арендатора пока нет права на компенсацию расходов по улучшению земель. Запрещена и субаренда, сервитут и изменение состава угодий, изменение целевого назначения, разделение и объединение участков», - отметила Полищук.
Также среди запретов - отсутствие преимущественного права на покупку участка, отчуждение (ипотека) права пользования. Кроме того, запрещено строительство, закладка многолетних насаждений, добыча полезных ископаемых.
Подытоживая, советница отметила, что возможности территориальных общин относительно сферы управления земельными ресурсами адаптированы к условиям военного положения. После отмены или прекращения, вероятно, законодательство будет пересмотрено.
По мнению руководителя Восточного регионального хаба Программы "U-LEAD с Европой" от GIZ Дениса Ткачева, тема правовых особенностей регулирования земельных отношений в условиях военного положения актуальна для территориальных общин.
«Особенно это актуально для органов местного самоуправления, которые активно работают над легализацией использования земель коммунальной собственности для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Поэтому эксперты U-LEAD продолжают давать разъяснения территориальным общинам страны относительно актуальных законодательных новаций и изменений земельных вопросов и остаются на связи с общинами», - добавил Ткачев.
Как сообщалось, Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развитию U-LEAD с Европой совместно финансируется ЕС и его государствами-членами Германией, Польшей, Швецией, Данией, Эстонией и Словенией для поддержки Украины на ее пути. к укреплению местного самоуправления. U-LEAD способствует прозрачному, подотчетному и многоуровневому управлению в Украине, которое отвечает потребностям граждан и расширяет возможности общин.
Региональные офисы программы U-LEAD работают в каждой области страны.
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